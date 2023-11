Moviola Salernitana-Napoli 0-2, Marelli: "Primo gol andava annullato, errore grave. VAR? Non poteva intervenire"

Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Salernitana-Napoli 0-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Primo gol del Napoli? L’azione nasce sulla destra, sugli sviluppi di rimessa laterale cìè un passaggio per Olivera che però è in fuorigioco. La Salernitana recupera la palla ed è un’azione differente prima che il Napoli recuperi la sfera. La rete andava annullata dal campo perché il VAR non poteva intervenire trattandosi di un’azione differente. Errore sicuramente grave da parte del guardalinee".