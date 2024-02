Moviola Milan-Napoli: tocco di mano di Musah in area ma niente rigore, il motivo

Moviola Milan-Napoli della partita domenicale di Serie A. Ci sono aggiornamenti che riguardano quello che è accaduto in campo. Milan-Napoli moviola della partita di campionato.

Moviola Milan-Napoli: rigore non fischiato

Napoli - Grandi proteste dei calciatori del Napoli al tocco di mano in area di rigore di Musah. Spiegato il motivo per cui non è stato fischiato il calcio di rigore dall'arbitro Doveri in Milan-Napoli. Il tocco di mano del centrocampista del Milan è arrivato dopo soltanto il tocco di petto del compagno di squadra Loftus-Cheek, inoltre, il braccio era attaccato al corpo.

Questi tutti gli episodi di moviola Milan Napoli della partita: