Morte Maradona, aperta un'indagine! Incongruenze e misteri, non torna l'orario del decesso

Morte Diego Armando Maradona- La scomparsa di Diego Maradona ha sconvolto il mondo intero. Ma subito dopo le lacrime si passa alle accuse. Il suo legale e il suo medico non ci stanno e portano alla luce le ricostruzioni della morte che mostrano incongruenze e misteri sulle ultime ore di vita di Maradona.

Morte Maradona, aperta un'indagine

Infatti, come riportato da Sportmediaset, sono troppi i dettagli che non tornano tra le ricostruzioni ufficiali della polizia e le testimonianze. Modalità di assistenza per Maradona inopportune secondo il medico e su questo si indagherà. Al momento però le indagini sono state aperte riguardo l'orario del decesso di Maradona. Chi parla di una morte avvenuta intorno alle 12 locale e chi di un orario vicino l'alba. Intanto, lo psicologo e lo psichiatra che lo avevano in cura pare l'abbiano trovato alle ore 11.30 senza vita. Restano da chiarire i tempi di intervento prolungati dopo la chiamata da casa di Maradona. Diego è stato lasciato solo tutta la notte e in casa non c'era presenza di un defibrillatore nonostante i problemi cardiaci.