Monza-Napoli, la protesta degli Ultras 1972: "Muti per amore", striscione e comunicato | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Domani alle 15 si gioca Monza-Napoli, un appuntamento decisivo per le sorti europee del club azzurro. E gli Ultras 1972 della Curva B hanno esposto uno striscione all'esterno dello stadio Maradona: "Muti per amore", seguito dal volantino. Che recita:

"Eppure si continua in questa nauseabonda aria di smobilitazione. Domenica saliremo sui furgoni e raggiungeremo Monza per stare come sempre accanto alle nostre maglie, quelle stesse fregiate ancora con il simbolo del titolo vinto l'anno scorso.

Per rispetto dello stesso, l'evidente sdegno generato da quest'annata balorda verrà serrato nelle nostre bocche, festoni ciondolanti pendono ancora nei nostri vicoli a ricordo della recente impresa fatta dagli stessi che oggi colpevolmente latitano.

Quindi riteniamo irriconoscente ogni parola di disprezzo, seppur meritata. Il rumore del nostro silenzio ad indicare una via senza ritorno a coloro che non sentono più i brividi sotto ciò che indossano, il rumore del nostro silenzio per chi dovrà programmare, perché dopo lo sbaglio non sarà tollerata la perseveranza, il rumore del nostro silenzio nella speranza che dia un sussulto di dignità a chi nel saluto vorrà meritarsi un applauso nel ricordo di ciò che è stato fatto e consegnato alla storia. Muti per amore, Ultras 1972".