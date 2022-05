“Momenti che non dimenticherò mai”. Mertens ed il messaggio 'criptico' col figlio Ciro al Maradona

Presentazione ritiro Napoli a Dimaro: conferenza stampa con Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis alle ore 13:00 per dare il via alla prossima stagione degli azzurri. Si andrà in ritiro a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino occidentale dal 9 al 19 luglio.

De Laurentiis su Mertens

13.54 - De Laurentiis: "Rinnovo Mertens? In quell'occasione ho detto che ci siamo visti e parlati ma ci dovremo rincontrare. Mi sembra inopportuno quando si sta ancora giocando mettere pressioni, speranze, delusioni, perché concettualmente è sbagliato. Quando finiamo di giocare e allenarci, se uno è veramente interessato ci si incontra e si parla. Il 22 si gioca alle 12.30 con 80 gradi all'ombra a La Spezia, poi vediamo: il 23, il 24 al mio compleanno, il 25 sarò a Napoli. Non scappiamo. Con Spalletti ci dobbiamo incontrare per buttare molto più spesso le basi di quello che è le aspettative che qualcuno di voi voleva sapere del mercato. Non è che scompariamo tutti, noi siamo una realtà permanente. E quindi anche molto rispettosa dei ruoli. Il dialogo è sempre alla base di qualunque successo".

Da una parte il presidente De Laurentiis che lo ha ribadito oggi in conferenza, dall'altra Mertens che ha postato sui social una foto col figlio Ciro negli spogliatoi del Maradona, scrivendo: “Momenti che non dimenticherò mai”. Un messaggio che sembra essere abbastanza criptico, come a dire: la prima insieme a Ciro Romeo o l'ultima casalinga in maglia Napoli per Dries?