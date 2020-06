Ultime notizie calcio Napoli - Arek Milik risulta essere spesso poco incisivo quando subentra a gara in corso e c'è un dato che sottolinea in maniera innegabile questo aspetto. Come sottolineato da Sky Sport, infatti, dei 46 gol messi a segno in maglia azzurra in quattro anni di Napoli, solo 5 sono arrivati partendo dalla panchina.

Arek Milik Napoli