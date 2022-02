Milano Finanza - Antonio e Luca Percassi in lizza per la presidenza della Lega Serie A

Serie A - La famiglia Percassi al centro del calcio italiano e della questione Lega di Serie A. Milano Finanza fa il punto sul futuro dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. I club hanno fretta di eleggere un successore e il nome individuato dalle società sarebbe quello di Antonio Percassi, numero uno dell'Atalanta. La capacità di far quadrare i conti personali e d'azienda sembra convincere in modo trasversale le società, la questione 'doppio incarico' è già stata superata in passato quando Adriano Galliani. Tuttosport, invece, spiega che il nome di Luca Percassi, attualmente tra i consiglieri della Lega (insieme al neo eletto Gaetano Blandini, al dimissionario Paolo Dal Pino, all'ad Luca De Siervo, a Tommaso Giulini, a Paolo Scaroni e a Maurizio Setti), potrebbe essere quello candidato al ruolo di vicepresidente. Una strada potrebbe escludere chiaramente l'altra, ma l'Atalanta è certamente al centro delle questioni relative alle stanze dei bottoni del pallone nostrano.