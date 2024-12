Milan, infortunio Pulisic: le condizioni

Brutte notizie per il Milan, arriva l'infortunio di Pulisic durante Atalanta-Milan di Serie A. Un problema per l'attaccante americano che è stato costretto ad uscire nel primo tempo per un problema tra polpaccio e caviglia.

Infortunio Pulisic in Atalanta-Milan, le condizioni

Verso la fine del primo tempo Pulisic chiede il cambio a Fonseca per un infortunio che ora tiene in grande apprensione tutto il popolo rossonero. Arriva una brutta notizia perché c'è stato l'infortunio di Pulisic in Atalanta-Milan e ora bisognerà capire quanto resterà fuori il giocatore. In queste ore si valuteranno le condizioni per scoprire i tempi di recupero di Pulisic dopo l'infortunio tra polpaccio e caviglia.