Milan-Genoa, le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Leao, Ballardini la coppia Destro-Scamacca

Serie A - Attraverso i propri canali ufficiali, Milan e Genoa ha reso note le formazioni scelte per la sfida delle 12.30 di oggi. Nessuna sorpresa per quanto riguarda i rossoneri, con Pioli che punta su Rafael Leao dopo la squalifica di Ibrahimovic, mentre Mandzukic resta una soluzione dalla panchina. Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers saranno i trequartisti alle spalle del portoghese. Il centrocampo sarà formato dalla coppia Kessie e Bennacer, mentre in difesa l'allenatore rossonero ripropone Tomori e Kjaer, a sinistra Hernandez e a destra Kalulu. Di seguito quanto deciso da Pioli e Ballardini:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

A disposizione: Tatarusanu, Moleri, Romagnoli, Gabbia, Dalot, Tonali, Meite, Krunic, Diaz, Castillejo, Hauge, Mandzukic.

Allenatore: Pioli.

Ballardini ritrova dopo la squalifica Strootman, assente nella sfida contro la Juventus. Ritorno importante per il centrocampo rossoblù, che sarà completato da Badelj e Zajc. Sull’esterno non ci sarà l’infortunato Zappacosta ma, a sinistra ecco Cassata con Ghiglione a destra. In difesa davanti alla porta di Perin ci sarà Radovanovic con Masiello che va a sinistra per sostituire lo squalificato Criscito, e Goldaniga a completare il tris. In attacco ancora la coppia formata da Destro e Scamacca.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Cassata; Scamacca, Destro.

A disposizione: Paleari, Zapata, Behrami, Biraschi, Portanova, Pandev, Melegoni, Onguene, Pjaca, Shomurodov, Rovella, Czyborra.

Allenatore: Ballardini.