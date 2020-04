Milan, Daniel Maldini annuncia: "Sono guarito dal coronavirus, sono tornato ad allenarmi"

Notizie calcio - Daniel Maldini è guarito dal coronavirus. E' lo stesso 18enne attaccante del Milan a confermarlo tra le storie sul profilo Instagram del Milan, in una sessione di Q&A con i tifosi: "Ora sto bene, non ho più sintomi del virus e proseguo con i miei allenamenti".

Daniel Maldini considera il debutto in Serie A a San Siro, avvenuto il 2 febbraio scorso nella gara contro il Verona, "l'emozione più grande mai provata per lo sport"; definisce l'eredità di suo padre Paolo e di suo nonno Cesare "una responsabilità importante ma alla cui pressione è abituato fin da piccolo"; considera "un orgoglio e un onore" far parte della dinastia di cui lui rappresenta la terza generazione; e associa la parola "famiglia" al Milan.

Maldini, infine, indica poi in Ronaldinho uno dei suoi idoli del passato, in Joao Felix un giocatore che ammira e ringrazia Ibrahimovic per "i tanti consigli" dentro e fuori dal campo.

La notizia della positività di Daniel Maldini (e del padre) si era appresa il 21 marzo quando, informò il Milan, avevano "già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni".