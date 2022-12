Messi è ancora da record: eguagliati Baggio e Schillaci in una speciale classifica

Lionel Messi ha realizzato il rigore con cui si è sbloccata la semifinale tra Argentina e Croazia.

Messi nuovo record con l'Argentina

In questo modo, come riporta Opta, è diventato il sesto giocatore, da quando sono stati introdotti gli ottavi di finale nel 1986, a segnare in tutte le gare a eliminazione diretta. Prima di lui c'erano riusciti anche due italiani come Totò Schillaci nel 1990 e Roberto Baggio nel 1994, quando anche Hristo Stoichkov riuscì nella stessa impresa. Gli altri due a farcela furono Davor Suker con la Croazia nel 1998 e Wesley Sneijder nel 2010 con l'Olanda.

