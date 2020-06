Rinnovo Mertens-SSC Napoli, confermata l'esclusiva CN24: stanotte la prima firma sul contratto [FOTO]

Calciomercato Napoli, Dries Mertens ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. Ora è ufficiale, proprio nel giorno della finale di coppa Italia che si giocherà questa sera allo stadio Olimpico di Roma ra Napoli e Juventus.

Mertens-Francis

Rinnovo Mertens, ieri sera la firma

Come la redazione di CalcioNapoli24 vi ha raccontato in esclusiva, la prima firma del contratto è arrivata ieri sera all'Hotel Britannique, sede del ritiro azzurro in vista proprio della partena di Roma avvenuta oggi, alla presenza di uno dei suoi agenti Stijn Francis.