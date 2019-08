Il giornalista Enrico Mentana scrive su Facebook un post sulla vicenda relativa alla mancata vendita dei biglietti per l'Allianz Stadium per la seconda giornata di campionato tra Juventus e Napoli, ai residenti e nativi della Campania: "Incredibile ma vero, 60 anni dopo il "Non si affitta ai meridionali" la Juventus vieta l'acquisto dei biglietti a chi è nato in Campania. E la polizia interviene".

Clicca sulla foto per ingrandirla.