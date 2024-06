Mauro Sandreani nello staff di Conte, è stato collaboratore tecnico con lui alla Juventus! Spunta una frase

Mauro Sandreani, ex giocatore tra le altre di Roma, Genoa, Vicenza e Vis Pesaro, allenatore e prezioso collaboratore tecnico di lungo corso, seguirà Antonio Conte nella sua nuova avventura partenopea sulla panchina del Napoli. Lo annuncia il Corriere Adriatico.

Mauro Sandreani ha già lavorato con Antonio Conte, prima alla Juventus (dove ha ricoperto anche ruoli di campo) e poi in Nazionale. Ora una nuova sfida arriva a 69 anni a testimonianza della stima che lo stesso Conte ha per le capacità di Sandreani.

Nel 2004 - racconta il Corriere Adriatico - è arrivato alla Juventus fino a diventarne responsabile delle metodologie del settore giovanile:

"Con l’arrivo di Conte, da collaboratore tecnico, vince tre scudetti. Lo segue in Nazionale e ci resta con Mancini da direttore area scouting. Suo figlio, ex calciatore, ha allenato nell'ultima stagione la Juniores della Vis Pesaro"

Aggiunge Il Resto del Carlino: "Un rapporto di lungo corso tra il mister salentino e il tecnico di Cantiano. Entrambi hanno condiviso le esperienze più che positive in Nazionale, Juventus e Chelsea"

Così raccontava al Corriere Adriatico qualche mese fa:

«Mancini mi voleva in Arabia. Lo ringrazierò sempre per la sua considerazione ma non me la sono sentita di dare un taglio alla mia vita. Mi godo la serenità della famiglia a Cantiano, dopo 2 decenni di ritmi forsennati tra Juve, 9 anni fisso a Torino, e Nazionale italiana con aerei presi alle 6 di mattina e notti passate a scrivere relazioni. La passione è intatta. Anzi, sto cercando di non perdere il ritmo: guardo tanto calcio e faccio analisi. C’è già qualche nuovo progetto? Qualcosa, forse, all’orizzonte»