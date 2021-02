L'avventura di Arkadiusz Milik al Marsiglia non è cominciata nel migliore dei modi. Durante la sfida con il Lens, alla prima da titolare in cui ha anche segnato, l'ex attaccante del Napoli avrebbe avvertito un dolore alla coscia che lo mette in forte dubbio per la sfida contro il PSG in programma domenica. Secondo quanto riferisce RMC Sport, Milik ier era assente all'allenamento e ha saltato anche la seduta di stamattina.