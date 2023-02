Marocchi ci ricasca! Dopo Rrahmani stuzzica Dionisi sul Napoli: "Lo prometti al campionato?"

Napoli Calcio - Giancarlo Marocchi ci ricasca. L’ex centrocampista di Juventus e Bologna e attuale opinionista Sky ai microfoni dell’emittente satellitare nel post partita di Udinese-Sassuolo ha provato per l’ennesima volta a generare una polemica inutile e accendere il clima per la prossima sfida dei neroverdi.

Sky, nuovo scivolone di Marocchi col Napoli

Dopo la domanda ‘tranello’ che poi si è rivelata un autogol clamoroso su Amir Rrahmani, a sua detta poco impiegato, oggi è stato il turno dell’allenatore degli emiliani Alessio Dionisi ad essere stuzzicato dall’ex capitano felsineo: ‘Vuoi promettere al campionato che batterai il Napoli?’.

Davvero un quesito fuoriluogo e poco galante nei confronti di un professionista che nelle ultime gare ha messo in riga Milan e Atalanta figuriamoci se non ci proverà contro la squadra di Spalletti. Ma l’album delle provocazioni di Marocchi non è ancora completo, non c’è due senza tre… scommettiamo?