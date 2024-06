Marca elogia Fabian: "Fu scoperto a Napoli da Davide Ancelotti, ora è il migliore della Spagna"

Notizie calcio. Fabian Ruiz sarà uno dei protagonisti questa sera del match tra Italia e Spagna. Nella prima giornata di Euro 2024 l'ex Napoli è stato protagonista di un gol ed un assist contro la Croazia, venendo elogiato dalla stampa iberica.

Ecco quanto scritto dai colleghi di Marca:

"Contro l’Italia, ci saranno Fabian e altri dieci; è un giocatore che ha sempre suscitato ammirazione in Europa. È noto in Italia per il suo periodo al Napoli e per lo spettacolare europeo Under 21 (che vinse nella finale a Udine contro la Germania), così come lo conoscono in Francia dopo un’ottima stagione al Psg. I tifosi spagnoli non lo conoscono così bene, ma Euro2024 è arrivato nel suo momento migliore di forma. E lo ha dimostrato nella prima partita: leadership, qualità e attaccamento alla maglia. Non c’è stato alcun dubbio su chi potesse essere l’Mvp del match.

Alla vigilia contro l’Italia, sa bene che affronta la nazionale di un Paese che lo conosce bene e che gli ha permesso di spiccare il volo. Anche perché è stato un italiano a osservarlo e a capirne il potenziale quando giocava nel Betis: Davide Ancelotti. La sua attuale moglie viveva a Siviglia e quando la andava a trovare, il figlio d’arte ne approfittava per andare a guardare alcune partite di calcio. Anche Carlo si convinse. Lo hanno portato al Napoli nel giugno 2018 per 30 milioni di euro; era un giocatore che, secondo loro, faceva la differenza. In Italia è stato ammirato e rispettato, ma stasera è temuto. Per quello che ha fatto vedere a Napoli e nell’esordio contro la Croazia, è il miglior giocatore della Spagna a Euro2024.