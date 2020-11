Maradona, Goycochea scoppia in lacrime in diretta: "La morte di Diego mi ha tolto un pezzo di vita" [VIDEO]

Diego Armando Maradona - "L'ho visto nella bara e non ci credevo". Sergio Goycochea, ex portiere dell'Argentina vicecampione del mondo ad Italia '90, grande protagonista nella lotteria dei rigori che sancì l'eliminazione degli Azzurri di ct Vicini, commenta in diretta tv le immagini della camera ardente e della bara di Diego Armando Maradona, uno dei suoi più grandi amici. "

Goyco" tenta faticosamente di contenere la commozione, poi cede e crolla in un pianto disperato:

"Sono passato dalla mia più grande gioia a forse uno dei miei più grandi dolori. Sono entrato nella Casa Rosada per l'ultima volta nel 1990 dopo il secondo posto al Mondiale. È stato il giorno più felice della mia vita sportiva e ora sono entrato per vedere il mio amico, lo stesso con cui saltavo sul balcone. Chiedo scusa, è più forte di me. Non volevo piangere perché le lacrime in tv sembrano una cosa fatta apposta ma credetemi per me la morte di Diego è stata come perdere un pezzo di vita. Quando l'ho visto nella bara non ci credevo. Mi sembrava uno scherzo. Non ce la faccio più, scusate…".