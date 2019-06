Sky, Mangiante: "Il gol epico del 3-0 per eliminare il Barca di Messi resta un capolavoro: Manolas al Napoli, le cifre"

Calciomercato Napoli, Kostas Manolas è un nuovo giocatore azzurro. Si attende soltanto il tweet di Aurelio De Laurentiis

Manolas Napoli, atteso in serata il tweet di ADL

"Il suo gol epico del 3-0 per eliminare il Barca di Messi resta il capolavoro di un difensore veloce come pochi al mondo. Fortissimo. Manolas al Napoli per 34 milioni (2 al giocatore) e 4.5 d'ingaggio. Diawara alla Roma per 18 milioni + 2 bonus", è quanto scrive il giornalista di Sky, Angelo Mangiante, molto vicino ai fatti della Roma.

Kostas Manolas alla Ssc Napoli

Ultimissime calcio mercato acquisti ufficiali - Kostas Manolas per Amadou Diawara, questi i prossimi acquisti ufficiali di Napoli e Roma. Ecco quanto riportato da Calcio Napoli 24 dal sito di Gianluca Di Marzio, del gironalista di Sky Sport:

"L'accordo tra Roma e Napoli è stato definitivamente raggiunto. Il difensore greco dei giallorossi, infatti, ha risolto nelle scorse ore gli ultimi dettagli del suo nuovo contratto con il club azzurro, era anche lui presente all'incontro. Il Napoli lo acquista a titolo definitivo per 36 milioni di euro".

As Roma calciomercato - "Diawara, che effettuerà il percorso inverso, sarà pagato dalla Roma 21 milioni di euro. Le parti stanno scambiano in questo momento gli ultimi documenti, dopodiché arriverà l'ufficialità dei due acquisti".