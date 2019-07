Kostas Manolas e Lorenzo Insigne sono arrivato in questi istanti nel ritiro di Dimaro, dove prenderà contatto per la prima volta con i nuovi compagni del Napoli. Il centrale greco è giunto insieme a Lorenzo Insigne in Val Di Sole, sfrecciando immediatamente all'interno dell'Hotel Rosatti dove incontrerà Carlo Ancelotti.

