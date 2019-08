Maksimovic-Napoli, CdN: possibile clamoroso divorzio, due i motivi

Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas, sarà una super difesa quest'anno per Carlo Ancelotti. Già, ma com'è invece il quadro per quanto riguarda le riserve del reparto arretrato? Lo ha analizzato Cronache di Napoli oggi in edicola:

In precampionato, né Nikola Maksimovic né Sebastiano Luperto hanno convinto. Il serbo è apparso poco concentrato, commettendo spesso errori banali. Non è tranquillo, Maksimovic, e si capisce:la trattativa per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2021, si è arenata, e non è detto che da qui alla fine del mercato, non possa arrivare un clamoroso divorzio. In quanto a Luperto, è stato corteggiato dal Lecce ma non ha convinto. Perciò, a conti fatti, l’alternativa principale nel ruolo di centrale resta Vlad Chiriches. Il romeno ha esperienza e tecnica ma anche acciacchi, in primis quella spalla che potrebbe richiedere un nuovo intervento chirurgico. Ancelotti deve augurarsi che il muro regga. Altrimenti ci sarà da tremare.