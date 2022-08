Maglie Maradona, eredi contro SSC Napoli e Ceci: il 23 agosto si va in aula, la richiesta

Napoli Calcio - Continua la disputa tra gli eredi di Diego Armando Maradona e la SSC Napoli per l’utilizzo dell’immagine del Pibe de oro per le maglie celebrative della passata stagione. Come riporta Il Mattino, nel mirino c’è soprattutto Stefano Ceci - titolare dei diritti d’immagine di D10S - che ha firmato il contratto con la società azzurra.

La prossima tappa giudiziaria, a tal proposito, ci sarà il 23 agosto, davanti alla seconda sezione civile, giudice Paolo Andrea Vassallo, con l’udienza per l’istanza cautelare presentata da tutti i figli: la richiesta di restituire la metà dei proventi, ovvero 450 mila euro delle vendite delle maglie special edition.