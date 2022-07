"Maglie e abbonamenti che tempi ci sono?", la surreale risposta SSC Napoli in conferenza

Notizie Calcio - Ancora tempi indefiniti la campagna abbonamenti della SSC Napoli. I tifosi attendono impazienti, ma ancora non vi sono prezzi e indicazioni da parte della società per la propria tifoseria. Un fatto inusuale, surreale a dirla tutta - relativo anche alla presentazione delle maglie - considerando che la maggior parte delle big per esempio hanno già ampiamente provveduto sulla questione.

Il club di ADL è invece in colpevole ritardo e se n’è parlato anche nella conferenza stampa di oggi dove si è pronunciato Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione: “Si sta decidendo quando presentare le magliette e la campagna abbonamenti", è stata la risposta che ha spiazzato ulteriomente i sostenitori partenopei. Ancora non c'è una data. E manca meno di un mese all'inizio del campionato.