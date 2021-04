Maglia Napoli Marcelo Burlon, le prime anteprime delle divise: esordio già contro l'Inter! [FOTO & VIDEO]

Napoli calcio - Sui social stanno facendo rapidamente il giro le immagini della nuova maglia della SSC Napoli realizzata dalla Kappa in collaborazione con il noto marchio Marcelo Burlon. L'attesa cresce attorno a questa collezione, con i tifosi azzurri che non vedono l'ora di vedere queste divise indossate dai propri beniamini. L'esordio di questa divisa arriverà già nella gara contro l'Inter di domenica 18 aprile. Quella gialla sarà per i portieri, mentre l'altra divisa sarà indossata dai calciatori. Una linea celebrativa audace che, nella visione di Burlon, vuole "trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’internazionalità di Napoli e del suo team calcistico". Confermata quindi l'esclusiva di CalcioNapoli24.it in merito alle due divise (clicca qui per leggere).

Ecco anche un video, con, in anteprima il pallone e i kit imbustati:

Clicca sulle foto in allegato per vederle in anteprima: