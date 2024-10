Non ce l’ha fatta Luciano Vivenzio, alias 'Rececconi', storico ultras dei Fedayn. Il tifoso del Napoli - scrive la redazione di Internapoli - era in gravi condizioni da tempo per motivi di salute. La Curva B aveva esposto domenica durante Napoli-Monza allo stadio uno striscione di sostegno “Luciano retta via ultras indicata… ti aspettiamo in gradinata!”, a firma del gruppo ultras “Secco Vive 91”. Ma già nella gara precedente contro il Palermo gli ultras avevano esposto un altro striscione: "Rececconi tieni duro".

Ultras Napoli Luciano 'Rececconi'

Lutto per la Napoli Ultras: è morto Luciano 'Rececconi' Vivenzio

Le sue condizioni erano peggiorate nel corso degli ultimi giorni. Luciano Vivenzio era uno storico tifoso della Curva B. Ha vissuto gli anni d’oro del Napoli, ma anche quelli più bui del fallimento. Poi la rinascita. E lui era sempre lì, con la stessa passione di sempre. Fu soprannominato “Rececconi” per la somiglianza al ben più noto agli appassionati di calcio Luciano Re Cecconi, centrocampista degli anni ’70 della Lazio.

Oltre che dagli altri gruppi presenti in Curva B, anche dalla Curva A sono arrivati cori e incitamenti, nel corso del match contro il Monza, per il tifoso partenopeo che purtroppo è deceduto: lungo l'applauso della Curva A mentre la 'B' mostrava lo striscione a lui dedicato nell'ultima gara al Maradona.

Luciano 'Rececconi' Vivenzio

La pagina Il Napulegno commenta così la triste notizia: "Con te se ne va un pezzo gigantesco delle nostre vite ma tu che ci sempre stato ci sarai per sempre. Ciao Luciano e abbracciaci Diego". Mentre la pagina social La Napoli Bene scrive: "Addio Luciano. Con te se ne va un pezzo di storia indimenticabile del tifo Partenopeo. Trattenere le lacrime è impossibile. Grazie di tutto, fai buon viaggio".