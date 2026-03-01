Lutto nel mondo del calcio: è morto Rino Marchesi, fu il primo allenatore di Maradona al Napoli

Lutto in Serie A: è morto Rino Marchesi, ex allenatore di calcio, con esperienze sulle panchina di Napoli, Inter e Juventus. Si è spento all’età di 88 anni.

Lutto Rino Marchesi, fu il primo allenatore di Maradona al Napoli

Dal 1980 al 1982 e nel 1984-1985 sulla panchina del Napoli, è stato il primo allenatore di Diego Armando Maradona in Serie A.

Da calciatore, invece, aveva indossato le maglie di Atalanta, Fiorentina, Lazio e Prato. I funerali si terranno martedì 3 marzo alle ore 11:00 nella Pieve di San Martino in piazza della Chiesa, a Sesto Fiorentino.