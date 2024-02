Lutto SSC Napoli, è morto Kurt Hamrin! ADL: "Commozione per la scomparsa, un privilegio averlo in azzurro"

Ultime notizie Napoli - Il mondo del calcio è in lutto, perché è morto a 89 anni l’attaccante svedese Kurt Hamrin. Arrivato in Italia nel 1956 alla Juve, passò la stagione seguente al Padova e poi alla Fiorentina. In viola giocò dal 1958 al 1967 segnando 208 gol in 362 gare ufficiali e entrando nella storia del club. A Firenze fu soprannominato Uccellino per la leggerezza con cui superava gli avversari. Prima di ritirarsi giocò anche nel Milan – con cui conquistò lo scudetto nel 1968 e la coppa dei Campioni nel 1969 - e nel Napoli.

Kurt Hamrin

Questo il messaggio di cordoglio della SSC Napoli:

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono cordoglio e commmozione per la scomparsa di Kurt Hamrin, grande calciatore che il Napoli ebbe il privilegio di avere tra le sue fila per due stagioni".