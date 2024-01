Lutto a Radio Marte, è venuto a mancare lo storico tecnico Tony Molà

Tremendo lutto nella famiglia di Radio Marte, una delle emittenti radiofoniche storiche della nostra regione. Si è spento quest'oggi il tecnico Tony Molà, che da decenni era tra le colonne portanti della parte tecnica della radio. Sui social dell'emittente è apparso questo post in ricordo di Molà:

"Sono ore molto difficili per tutto il gruppo di Radio Marte. Oggi è venuto a mancare improvvisamente il nostro tecnico ma soprattutto un amico, Antonio Molaro, per tutti Tony Molà. Siamo affranti per questo strappo così doloroso. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Tony, sua moglie Sonia e ai suoi figli".

La redazione di CalcioNapoli24 si stringe attorno alla famiglia di Tony Molà e a tutta Radio Marte per la dolorosa perdita.