Lukaku può ancora scegliere il numero 9? Cosa prevede il regolamento Serie A | FOCUS

Romelu Lukaku e la maglia numero undici. Una scelta davvero inusuale se consideriamo che, l’attaccante belga, in carriera mai aveva scelto di indossare quel numero sulle spalle. Per la precisione, è il 9 quel numero più utilizzato, in un club, da Big Rom da quando è un calciatore professionista. Sono infatti 6 le stagioni in cui Lukaku ha scelto il classico numero del centravanti. A quota tre troviamo la 10 poi a quota due troviamo nell’ordine il 36, il 14, il 18 ed il 90. Solo una volta invece ha scelto il 17.

Il Napoli può scegliere di cambiare numero di maglia a Lukaku dandogli la nove lasciata da Osimhen? In questi giorni si è parlato molto di questa ipotesi che però nei fatti non è praticabile. Il regolamento della Serie A sulle numerazioni assegnate dalle squadre ai calciatori recita testualmente:

“Ogni Società è tenuta ad assegnare un numero di maglia a tutti i calciatori in organico a partire dalla prima gara ufficiale organizzata dalla Lega Serie A, anche se temporaneamente impossibilitati a prendere parte alle gare della prima squadra, nonché ai giovani che vengono impiegati in gare ufficiali della prima squadra. Il calciatore manterrà il numero assegnatogli sino al termine della stagione o, comunque, sino a quando dovesse trasferirsi ad altra Società”.

Per questo motivo, almeno per questa stagione, in campionato Lukaku dovrà giocare sempre con la numero 11. Per la classica 9 bisognerà attende la prossima stagione.

