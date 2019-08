"Benvenuto a casa!", Chad Johnson annuncia l'arrivo di Lozano al Napoli [FOTO]

Calciomercato. Chad Johnson, ex stella del Football Americano, ritorna a parlare e a scrivere sui social. Lo fa quasi annunciando ancora una volta Hirving Lozano, vicino al Napoli. "Benvenuto a casa" è quanto scrive sul proprio profilo social, così fa sognare i tifosi del Napoli scatenati con tanti commenti sotto il suo post.

Chad Johnson Napoli

Ricordiamo che Chad Johnson è, come detto, una delle icone dello sport più importante insieme al basket negli USA ed è nativo proprio di Miami, città in cui si trovano gli azzurri ed in cui domani affronteranno i fenomeni del Barcellona. Lo stesso Johnson simpatizza per i colori partenopei dal momento che qualche giorno fa si è mostrato ai suoi follower sui canali social con indosso una divisa proprio del Napoli. Insomma, sarà certamente un momento memorabile per lui ed anche per la banda di Carlo Ancelotti.

Clicca sulla foto per ingrandirla.