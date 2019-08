"Chucky al Napoli! Trionferà in Italia?", è il sondaggio lanciato dal commentatore della tv messicana Xavi Sol sul proprio profilo Twitter. E' stato dato per fatto il passaggio di Hirving Lozano in azzurro, ma la cosa che risalta di più è che il calciatore ha messo un bel 'like' al post. Indizio di mercato? Il prossimo rinforzo azzurro sarà proprio Lozano?

