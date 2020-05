Llorente-Bilbao, ritorno quasi impossibile, c'è un motivo ma spunta un altro club spagnolo

Ultime calcio Napoli - Nelle ultime ore sarebbe emersa la possibilità secondo la quale l’attaccante del Napoli Fernando Llorente possa tornare all’Athletic Bilbao, club che lo ha lanciato nel panorama europeo e che avrebbe manifestato interesse nel riaverlo. L’affare tra la punta spagnola e il club potrebbe non andare mai in porto per motivi che risalgono all’addio dell’ex giocatore del Tottenham.

Secondo quanto riferisce gonfialarete.com:

"Andiamo con ordine. Il ritorno di Llorente all’Athletic Bilbao sarebbe un’idea di del DS Rafael Alkorta. Un’idea che, però, sembra destinata a non avere seguito. Questo perché l’attaccante non ha avuto un addio felice con il suo ex club. Llorente, infatti, dopo tanti anni andò via in scadenza di contratto, nonostante durante alcune interviste in stagione avesse manifestato l’idea di voler rinnovare con l’Athletic. La realtà però si dimostrò essere un’altra: Llorente infatti si accordò con la Juventus a parametro zero. I tifosi del club, da quel momento in poi, gli rimproverano un comporamento non corretto nei confronti del Bilbao. Ogni volta che il nome di Llorente emerge sui social, i tifosi non fanno che manifestare il loro disappunto. Di conseguenza, le possibilità che Llorente possa tornare all’Athletic sembrano piuttosto scarne e i soci dovrebbero bocciare l’idea. Sull’attaccante del Napoli però c’è anche un altro club spagnolo, ovvero la Real Sociedad. La moglie, nativa di San Sebastian, vorrebbe trasferirsi lì per tornare di fatto a casa. Il calciatore piace al club che, però, potrebbe decidere di prendere l’iniziativa per un’offensiva solo nel caso in cui andasse via una delle due punte in forza alla squadra attualmente, ovvero Isak e José".