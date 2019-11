Liverpool-Napoli, indicazioni e informazioni utili per i tifosi che seguiranno la trasferta ad Anfield

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Queste le indicazioni e le informazioni utili per i tifosi azzurri che seguiranno la trasferta in Inghilterra, in occasione del match di Champions League FC Liverpool vs SSC Napoli, in programma mercoledì 27 novembre (ore 20:00 local time)

Raggiungere Anfield

Si consiglia di organizzare in anticipo il tragitto e si consiglia ai tifosi di recarsi allo Stadio in anticipo (circa 45 minuti prima del calcio di inizio), per assicurarsi di poter accedere all’impianto in tempo per l’inizio della partita.

La socializzazione tra i sostenitori dei numerosi bar e ristoranti della città è la benvenuta. Se si sceglie di percorrere il tragitto dalla città allo stadio a piedi, tale spostamento sarà facilitato (numeri permettendo) dalla Merseyside Police. L’area di concentramento suggerita è Williamson Square, nel centro della città, 4 ore prima del calcio di inizio.

Per raggiungere lo stadio dal centro città a piedi si impiegano all’incirca 50 minuti. La corsa in taxi costa all’incirca 15€. Il Liverpool FC e gli operatori dei trasporti pubblici del Mersey lavorano a stretto contatto per rendere agevoli gli spostamenti dei sostenitori verso lo Stadio utilizzando il servizio di trasporto pubblico nel giorno della partita. L’autobus numero 917 collega il centro di Liverpool (fuori dal St Georges Plateau) ad Anfield a partire da tre ore e mezza prima del calcio di inizio ed effettua il percorso inverso nell’ora successiva al fischio finale. Il prezzo del biglietto di andata e ritorno è di 4,20£.

Arrivare ad Anfield

Il Liverpool dispone di un Fan Support Team dedicato disponibile all’esterno dello stadio e nelle strade attorno all’impianto, al fine di assistere i tifosi e rispondere ad eventuali richieste. I membri del team sono ben visibili e facili da individuare grazie alle loro giacche gialle facilmente identificabili e alle bandiere indicanti un punto informazioni. I membri del Fan Support Team si trovano nei seguenti luoghi: Centro città – stazione di Lime Street & City Centre – stazione degli autobus di Queens Square.

I pullman dei sostenitori ospiti diretti ad Anfield potranno parcheggiare ad Arkle’s Lane, che dista 5 minuti a piedi dallo stadio. (La polizia locale, Merseyside Police, ricorda che il trasporto di bevande alcoliche in un veicolo diretto allo stadio è punibile a norma di legge.)

Anfield Road sarà chiusa quattro ore prima dell’inizio dell’incontro, quando saranno attivi i dissuasori automatici. Walton Breck Road sarà chiusa 90 minuti prima della partita e sarà riaperta 15 minuti dopo l’inizio della stessa. La strada resterà quindi aperta fino a 30 minuti prima del termine della gara e riaprirà infine circa 45 minuti dopo il termine della partita. Si prega di tenere a mente tali disposizioni al momento di organizzare il viaggio.

Le fan zone del Liverpool aprono 4 ore prima del calcio di inizio e sono pronte ad accogliere sia i tifosi di casa che i tifosi ospiti. Tutti i tifosi potranno prendere parte alle attività e alle competizioni, indipendentemente dall’età. Le fan zone sono dotate di toilette, di servizi per disabili e per neonati. All’interno delle Fan Zone sarà possibile acquistare cibo, bevande e street food. Le nostre Fan Zone sono situate su Anfield Road (Family Park) e Paisley Square (Tribuna principale).

Ingresso allo Stadio

Gli ingressi dedicati ai tifosi ospiti sono gli ingressi N, O e P, situati su Anfield Road, sul lato della tribuna principale. Si consigli ai sostenitori di recarsi allo Stadio in anticipo, al fine di assicurare il loro ingresso in tempo per il calcio di inizio. I cancelli apriranno due ore prima dell’inizio della gara. Invitiamo tutti i sostenitori ad arrivare quanto prima per consentire loro di passare attraverso i controlli di sicurezza, dal momento che il calcio di inizio non potrà essere posticipato. Gli stewards del Liverpool verificheranno accuratamente i biglietti ed effettueranno perquisizioni prima dei tornelli e, una volta all’interno dello stadio, prima di raggiungere i posti a sedere. Gli steward saranno a disposizione per guidare i sostenitori al posto a sedere indicato sul biglietto. Ai sostenitori non sarà consentito spostarsi in altri settori. Non saremo in grado di sostituire i biglietti a tariffa ridotta con biglietti a tariffa intera nel giorno della partita. Presso lo stadio non sono disponibili depositi bagagli e per motivi di sicurezza invitiamo i sostenitori a recarsi all’impianto senza borse/valige.

Sicurezza

Una volta giunti ai tornelli, i sostenitori potranno introdurre allo stadio solamente alcuni articoli. Oltre a quanto indicato di seguito, non sarà possibile introdurre allo stadio strumenti musicali o bandiere/striscioni di dimensioni superiori a 1m x 2m senza consenso previo.

I sostenitori saranno perquisiti prima di poter accedere allo stadio, tale condizione è imprescindibile. Chi sarà trovato in possesso di droga sarà conseguentemente arrestato. All’interno dello stadio è vietato fumare. Il divieto si applica anche alle sigarette elettroniche e ai vaporizzatori. Tentare di introdurre materiali pirotecnici e razzi all’interno dello stadio costituisce un reato penale e comporterà l’arresto dei responsabili.