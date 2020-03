Liverpool, i tifosi provano a dare il cinque a Klopp che si imbufalisce: "Idioti, togliete queste mani!" [VIDEO]

Ultime notizie calcio - Episodio emblematico della paura che sta trasmettendo in tutta Europa il Coronavirus durante la gara di Champions League tra il Liverpool e l'Atletico Madrid ad Anfield. Al rientro delle squadre in campo dopo l'intervallo, Jurgen Klopp, vedendo alcuni suoi tifosi che gli tendevano la mano per chiedergli il cinque, ha risposto a suo modo: "Togliete queste mani, fot***i idioti!" Insomma, si può dire che il tedesco ha capito perfettamente come bisogna comportarsi per evitare il contagio di questo virus. La speranza è che il suo atteggiamento possa essere di ispirazione per tutti coloro che hanno assistito a questa scena.

Clicca sul video in allegato