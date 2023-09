"De Laurentiis non capisce nulla di calcio", lite in diretta tra Lo Monaco e Alvino: "Soliti pregiudizi su ADL, i fatti dicono altro"

Notizie calcio. Animato scambio di battute tra Pietro Lo Monaco e Carlo Alvino in diretta a Kiss Kiss Napoli. L'ex direttore del Catania nel suo intervento ha affermato che "De Laurentiis non capisce di calcio giocato", scatenando la reazione del giornalista partenopeo:

“I fatti dicono il contrario di quello che dice Lo Monaco, non è vero che De Laurentiis non capisce di calcio e lo dicono i risultati di questi anni, i bilanci in ordine, gli anni consecutivi in Europa e la vittoria di uno scudetto a Napoli! Il tutto nel pieno rispetto delle regole, chi dice il contrario è in malafede e sono loro che non capiscono niente".

Lo Monaco poi aggiunge: “Io parlo di calcio giocato e non di gestione economica e societaria. Se De Laurentiis pensa che questa squadra sia forte come quella della scorsa stagione, allora confermo che il presidente del Napoli non capisce niente di calcio giocato. Il calcio è una cosa seria, lo scouting non può essere gestito dal presidente che non ne ha competenze, ma ha bisogno di uomini di campo. Il calcio è scienza ed ha bisogno di preparazione e conoscenza, che si acquisisce con esperienza”.

Alvino in chiusura replica ulteriormente: “Dopo quanti anni una persona che fa calcio la si può definire esperta? I pregiudizi non finiscono mai su De Laurentiis”.