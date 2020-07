Lille, ulteriore indizio per le cessioni di Osimhen e Gabriel: assegnati i loro numeri di maglia [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen è ad un passo dal diventare un giocatore del Napoli. In attesa dell'annuncio ufficiale, tiene banco anche la situazione relativa al difensore Gabirel (anche lui nel mirino dei partenopei). Intanto il Lille impegnato in amichevole contro il Brugge, ha assegnato a Capita (7) ed Innocenti (4) i numeri di maglia che erano rispettivamente di Victor Osimhen e Gabriel Magalhães: un ulteriore indizio di come il loro destino sia ormai già scritto.

Clicca sul file in allegato per visualizzare la foto