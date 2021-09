Leicester-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti recupera Insigne e lancia Lozano. Rodgers punta tutto su Vardy

Napoli calcio - Si giocherà domani contro il Leicester il primo turno di Europa League per il Napoli. Gli azzurri cercano la vittoria per cominciare bene il cammino europeo. Queste le probabili formazioni di CalcioNapoli24:

QUI LEICESTER - Rodgers non ha dubbi, il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Vardy. Dovrebbe far scendere in campo i suoi con un 4-2-3-1 che vede Schmeichel tra i pali. Castagne sulla linea a 4 in difesa e Tielemans con Ndidi davanti alla difesa. Alle spalle di Vardy il terzetto composto da Albrighton, Maddison e Barnes.

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

QUI NAPOLI - Spalletti recupera Lorenzo Insigne e dovrebbe lanciarlo dal primo minuto nel tridente con Lozano a destra e Osimhen al centro. Spazio ancora per Ospina tra i pali, mentre Manolas dovrebbe riposare visti gli impegni ravvicinati con Rrahmani titolare. Dubbio a sinistra, Juan Jesus sembra più avanti nelle scelte rispetto a Mario Rui e al giovane Zanoli.

Napoli (4-3-3) - Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

