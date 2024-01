Lazio-Napoli, niente conferenza alla vigilia per Mazzarri: ecco quando parlerà

Ultime notizie SSC Napoli - Come comunicato dal club partenopeo, domani non ci sarà la conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Napoli di Walter Mazzarri. Come comunicato a CalcioNapoli24, la società azzurra non ha organizzato la consueta conferenza pre-partita per il match dello stadio Maradona.

Non vi sarà quindi domani l'incontro con la stampa: la SSC Napoli comunica che l'allenatore Walter Mazzarri parlerà direttamente nel pre-partita di Lazio-Napoli ai microfoni di DAZN. E chiaramente, al termine della sfida.