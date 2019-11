Napoli, Lavezzi si ritira! L'annuncio ai media: "E' quasi sicuro al 100%, voglio godermi i figli e la famiglia!" [VIDEO]

Ezequiel Lavezzi annuncia l'addio al calcio, l'ex Napoli Lavezzi si ritira. L'ex attaccante azzurro, dopo 35 gol e 26 assist con la maglia dell'Hebei China Fortune, ha annunciato il ritiro al termine del match contro il Guangzhou Evergrande, partita dove il Pocho ha anche segnato il gol (inutile per il risultato) dell'1-3:

"Questa partita la ricorderò per sempre perché è l’ultima della mia carriera. Voglio godermi i miei figli, la mia famiglia. È il momento giusto per prendere questa decisione. È una scelta definitiva? Diciamo che è quasi sicura al 100%. Sarà la mia ultima partita come calciatore professionista. Sono stato molto felice all’interno del campo, me ne vado sentendomi utile! Grazie a tutti per l'affetto".