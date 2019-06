Esultanza Lavezzi in Hebei-Dalian Yifang gol in rovesciata

Lavezzi contro Hamsik. I due ex Napoli si sono sfidati quest'oggi in Cina durante Hebei CFFC vs Dalian Yifang. A vincere è stato l'Hebei del Pocho, autore di una rete in rovesciata sugli sviluppi di un corner.

Video gol Lavezzi in rovesciata contro il Dalian di Hamsik