Le 10 cose che non sapevi su Lavezzi

Tra i simboli ed i protagonisti della rinascita della SSC Napoli targata Aurelio De Laurentiis non si può non annoverare Ezequiel Lavezzi.

Nato a Villa Gobernador Gálvez, è sbarcato all'ombra del Vesuvio nell'estate del 2007 insieme ad un'altra icona azzurra, vale a dire Marek Hamsik, grazie ad una straordinaria intuizione dell'allora direttore sportivo partenopeo Pierpaolo Marino, che lo prelevò dal San Lorenzo per circa cinque milioni di euro.

Con la casacca napoletana ha giocato per cinque stagioni, collezionando 188 presenze e 48 gol, prima del passaggio al Paris Saint Germain.

Le 10 cose che non sapevi di Lavezzi

I suoi nonni erano originari di Pavia. Il soprannome "Pocho" deriva dal cane che Lavezzi aveva da bambino, di nome "Pocholo"; E' fondatore e Presidente dell'associazione benefica "Ansur", fondata nella città che gli ha dato i natali, vale a dire Villa Gobernador Gálvez, si occupa dei bambini e degli adolescenti in difficoltà. E' stato indagato in Argentina per evasione fiscale internazionale. E' stato indagato dalla Procura di Napoli per ricettazione di opere d'arte, avendo provato a portare a Parigi una statua di Pompei. Si rese autore di uno scherzo incredibile a mister Reja, raccontato poi da Denis in un'intervista concessa in Argentina. Con passo felpato, a fine allenamento, si avvicinò al tecnico e, senza farsi sentire, gli ha tirato su i pantaloncini con forza realizzando una "perizomata", come la definì lo stesso bomber ex Atalanta. In un'intercettazione nell'ambito dell'inchiesta su furti e rapine ai danni di atleti del club, il suo agente, Mazzoni, svelò dei retroscena della conversazione con la quale chiese la cessione di Lavezzi a De Laurentiis: "Gli ho detto: non è un problema né con la società, né con lei, né con il progetto. Solo che il ragazzo non ce la fa più. Vive da cinque anni chiuso in casa, in un carcere di lusso". Era solito bere, ai tempi di Napoli, mate e vino in compagnia di Navarro e Gargano, andando magari sopra le righe in caso di vittoria. E' un amante, come molti sudamericani, dell'asado. Celebri, in tal senso, le cene organizzate con compagni di squadra ed amici in occasione di determinate ricorrenze. Con Navarro si è reso protagonista di un episodio 'singolare'. Di notte i due in motorino attraversarono piazza del Plebiscito transitando prima in un'isola pedonale e poi imboccando in senso contrario la strada per il Pallonetto.

Gossip Lavezzi

El Pocho Lavezzi è attualmente fidanzato con la bellissima modella Natalia Borges, ma qualche mese fa è circolata in maniera incontrollata la notizia di una love story con la show girl Belen Rodriguez. A smentire in maniera a dir poco netta questa voci però è stato il diretto interessato, che ha prontamente messo a tacere queste voci: "Non mi rompete i co***oni, sono felicemente fidanzato".

In Argentina, però, si puntano i riflettori anche su come è nata la storia d'amore con la sua attuale fidanzata. Stando a quanto raccontato da Guido Zaffora, esperto di cronaca rosa, la Borges era impegnata con Lorenzo, un caro amico di Lavezzi, quando i due si sono conosciuti e per questo in Sud America si parla di "Icardeada", rievocando la storia che vedeva coinvolti Mauro Icardi, Wanda Nara e Maxi Lopez.

Prima, lo ricordiamo, l'ex attaccante argentino è stato a lungo con Yanina Screpante, mentre ha avuto un figlio, di nome Thomas, dalla sua prima moglie, Debora.

Qui una lunga intervista in cui Lavezzi ripercorre alcune tappe della sua vita.