Lapo Elkann: "Io e Maradona ci prendevano in giro per le nostre dipendenze". Poi scoppia in lacrime [FOTO]

Ultime calcio Napoli - «Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano che io ero onorato di stare vicino a Diego perché era un mio vero amico. Mi manchi già leggenda dal cuore d'oro. Sei e rimarrai il mio n.1». Lo scrive su Twitter Lapo Elkann, postando una foto insieme al Pibe de Oro. Lapo è intervenuto in diretta sulla Rai nel programma 'storie italiane' e non è riuscito a trattenere le lacrime: "Era il mio idolo indiscusso". L'imprenditore della famiglia Agnelli è mezzo napoletano per le origini partenopee di sua nonna.

Lapo Elkann-Maradona