La statua di Maradona a Casalnuovo! Sabato 28 inaugurazione con Taglialatela | VIDEO

La statua di Maradona a Casalnuovo di Napoli! L'opera realizzata dall'artista Fabio Torti sarà inaugurata sabato 28 settembre alle ore 11:00 in piazza a Casalnuovo, in provincia di Napoli.

Per l'occasione - come annunciato dal Sindaco Massimo Pelliccia - ci sarà anche l'ex calciatore Pino Taglialatela e tanti ospiti celebri non ancora annunciati, che insieme ricorderanno Diego Armando Maradona in occasione del posizionamento della sua statua nella città di Casalnuovo.

