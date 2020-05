La SSC Napoli ricorda l'ultimo gol di Cavani: il racconto della gara

Ultime calcio Napoli - Il 19 maggio del 2013 Edinson Cavani ha segnato l'ultimo gol con la maglia azzurra. La partita era Roma-Napoli terminata con il successo giallorosso per 2-1, esattamente 7 anni fa. Ultima giornata di Serie A, con gli azzurri già qualificati per la Champions League. Cavani con quella rete raggiunse quota 29 in quel campionato vincendo la classifica dei cannonieri

Edinson Cavani ha giocato con il Napoli 3 stagioni dal 2010 al 2013. In assoluto ha segnato 104 gol con la maglia azzurra (quinto nella classifica bomber "all time").

Con il Napoli ha conquistato la Coppa Italia il 20 maggio del 2012 nella finale vinta contro la Juventus per 2-0 all'Olimpico. In quel match il Matador segnò la prima rete su rigore.

L'ultimo gol di Cavani all'Olimpico in Roma-Napoli e l'esultanza del Matador che si aggiudicò la classifica capocannonieri della stagione 2012/2013

Il tabellino della partita:

Napoli: Rosati, Rolando, Cannavaro (73' Calaiò), Britos (55' Armero), Maggio, Behrami, Dzemaili, Hamsik, Zuniga, Pandev (5' pt El Kaddouri), Cavani. A disp. De Sanctis, Colombo, Gamberini, Grava, Donadel, Inler, Mesto, Radosevic. All.Walter Mazzarri

Roma: Lobont, Torosidis (67' Piris), Burdisso, Castan, Dodò (80' Perrotta), Pjanic (77' Florenzi), Bradley, Tachtsidis, Marquinho, Lamela, Destro. All. Zdenek Zeman

Arbitro: Banti di Livorno

Marcatori: 47' Marquinho, 58' Destro, 84' E. Cavani

Note: ammonito Armero

Edinson Cavani ha disputato 138 gare con il Napoli segnando 104 gol complessivi e 78 in Serie A in 3 stagioni.