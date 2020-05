La FIFA organizzerà una partita per raccogliere fondi per la lotta al Covid-19

Ultime calcio - La FIFA organizzerà un match ufficiale per raccogliere fondi nella lotta al Covid-19. Infatti, dopo aver donato dieci milioni di dollari come contributo alla lotta contro il virus, secondo quanto riporta l’ANSA, ha annunciato il progetto “ACT – Access to Covid-19 Tools accelerator” lanciato sotto la guida dell’OMS:

Fifa