La Bundesliga arriva su Amazon Prime: sarà tramessa la parte finale del campionato

Ultime calcio - Il calcio tedesco, che è sbarcato su Amazon il 18 maggio scorso, con la partita fra Werder Brema e Bayer Leverkusen, non lascia, ma raddoppia. Altre partite della Bundesliga, ma anche del campionato di II e III Divisione tedesca, verranno trasmesse su Amazon per i clienti del pacchetto Prime. Secondo quanto scrive il Kicker, si tratta di 11 partite, che verranno trasmesse in parallelo con Dazn. "Siamo lieti di poter trasmettere ulteriori partite della Bundesliga in diretta su Prime Video dopo il feedback estremamente positivo", ha dichiarato Alex Green, ds di Prime Video. Dopo le difficoltà iniziali - dal momento che video e audio non erano perfettamente sincronizzati - le due trasmissioni hanno funzionato senza problemi durante lo scorso fine settimana. Il feedback dei clienti è stato positivo. "Questo ci incoraggia a continuare le nostre trasmissioni in Bundesliga, sempre senza costi aggiuntivi per l'adesione a Prime", ha dichiarato Green. (ANSA).

Bundesliga