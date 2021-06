Ultimissime notizie calcio Napoli - Un altro trionfo per l'Italia di Roberto Mancini, che ha passeggiato sulla Repubblica Ceca imponendosi per 4-0 in amichevole. Decisivo Lorenzo Insigne con un gol ed un assist, mentre l'altro calciatore del Napoli, vale a dire Giovanni Di Lorenzo, non ha disputato neanche un minuto.