L'Inter vince lo Scudetto prima del Napoli? Le combinazioni

Con 5 giornate d'anticipo ha vinto lo scudetto il Napoli solo una stagione fa, quest'anno è andata malissimo e oggi è l'Inter che sta dominando in campionato. Ma con quante giornate d'anticipo può vincere lo scudetto l'Inter?

L'Inter vince lo Scudetto con quante giornate d'anticipo?

L'Inter vince lo Scudetto prima del Napoli? Quest'anno sono i nerazzurri a dominare che sono alla 31esima giornata con 14 punti avanti la seconda che è il Milan. Lo scorso anno il Napoli ha vinto con 5 giornate d'anticipo, non entrando nella storia battendo in casa la Salernitana per vincere lo Scudetto al 32esimo turno con 6 giornate d'anticipo. Pareggiando contro l'Udinese ha però comunque ottenuto il titolo con cinque giornate d'anticipo. Ora mancano 7 giornate al termine del campionato e anche l'Inter non potrà fare di meglio. Perché l'Inter vincendo le prossime 2 partite di campionato contro Cagliari e Milan diventerebbe matematicamente con 5 giornate d'anticipo Campione d'Italia.