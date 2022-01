L'Inter batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa all'ultimo respiro con Sanchez!

E' finita ai tempi supplementari la finale di Supercoppa, che si è giocata a San Siro tra Inter e Juventus, con la vittoria dell'Inter per 2-1 grazie ad un gol di Sanchez all'ultimo secondo.

L'Inter vince la Supercoppa

Proteste nerazzurre all'11' quando Barella vola in area dopo un contatto con Chiellini, per Doveri non è rigore. Al 25' la Juventus passa in vantaggio con McKennie. L'Inter reagisce e trova un calcio di rigore che Lautaro Martinez non sbaglia, firmando la rete del pareggio. Nella ripresa non accade quasi nulla, così come nei tempi supplementari, o quasi, quando al minuto 120, Darmian è lesto a gestire un pallone in area di rigore e a trovare Sanchez che fa esplodere il popolo nerazzurro.

Il tabellino

Reti: 25′ McKennie, 35′ Lautaro, 120′ Sanchez (I)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (89′ Darmian), Calhanoglu, Brozovic, Barella (89′ Vidal), Perisic (100′ Dimarco); Dzeko (75′ Correa), Lautaro (75′ Sanchez). All. Inzaghi. A disp. Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, D’Ambrosio.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli (91′ Bentancur), Rabiot; Bernardeschi (79′ Arthur), Morata (87′ Kean), Kulusevski (74′ Dybala). All. Allegri. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Pellegrini, Bonucci, Kaio Jorge, Ake, De Winter

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 43′ Bernardeschi (J), 60′ Dzeko (I), 105′ Dybala (J), 106′ Correa (I), 109′ Rugani (J), 118′ Vidal (I).