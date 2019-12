Ultimissime Calcio Napoli - Continua ad incantare Carlos Vinicius, attaccante prelevato dal Benfica in estate dal Napoli per una cifra tra i 17 ed i 18 milioni. L'attaccante, autore di una tripletta con il Maritimo, ha fin qui ha collezionato ben 12 gol in 707 minuti in campo. Praticamente un gol ogni ora di gioco La prima pagina del quotidiano record titola su di lui: "Vinigol"